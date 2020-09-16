Отец Тесака просит возбудить дело об убийстве сына
Отец националиста Максима Марцинкевича по прозвищу Тесак обратился в Следственный комитет с просьбой о возбуждении уголовного дела о его убийстве. Об этом сообщает РИА «Новости».
Кроме того, он обратился лично к главе СКР Александру Бастрыкину с просьбой взять на личный контроль ведение дела.
Адвокат отца Тесака Алексей Михальчик отметил, что в заявлении было указано, что Марцинкевич жаловался на пытки 9 сентября. Кроме того, в документе уточняется, что Тесак не высказывал суицидальных намерений.
Ранее Марцинкевич был найден мертвым в одиночной камере.
27 июля 2017 года Бабушкинский суд Москвы признал «Тесака» виновным, в том числе, в разбое, хулиганстве и умышленном уничтожении имущества, и назначил ему наказание в виде 10 лет колонии строгого режима. Сторонники Марцинкевича получили сроки от трех до 10 лет.
Суд установил, что Марцинкевич совершил действия, направленные на возбуждение вражды по отношению к лицам, выделенным по признакам национальной принадлежности.
Тесак был участником движения «Реструкт» (националистическое движение, является запрещенным на территории России) и лидером скандального проекта «Оккупай-педофиляй», заявленной целью которого является борьба с педофилами.
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