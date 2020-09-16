В убийстве двух девочек в Рыбинске подозревают сожителя их матери

В убийстве двух сестер в Рыбинске Ярославской области подозревается сожитель матери девочек. Об этом заявила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, передает РИА «Новости».

«В совершении данного преступления подозревается сожитель матери убитых девочек, который в декабре 2019 года освободился из мест лишения свободы после отбытия наказания за совершение особо тяжких преступлений, в том числе и убийства», — говорится в сообщении.

Она добавила, что подозреваемый находится в розыске.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за убийства двух несовершеннолетних девочек, тела которых были обнаружены в городе Рыбинске Ярославской области.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Называли папой»: в Рыбинске мать нашла тела своих дочерей

— В Ярославле ищут убийцу двух несовершеннолетних девочек