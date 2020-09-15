Москвичам рассказали, когда придет бабье лето

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, когда в Москву придет Старое бабье лето. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, такой температурный режим жителям столицы стоит ждать после 23 — 24 сентября. Он уточнил, что Старое бабье лето предполагает дневную температуру в районе +11°С — +16°С.

«Это период солнечной погоды, насколько он задержится, трудно сказать, это далекая перспектива, но есть вероятность того, что на несколько дней», — отметил Тишковец.

При этом синоптик предупредил, что предварительно в Москве прогнозируется мощное вторжение холода, которое может продержаться в течение пяти дней.

Он заключил, что в Москве не было бабьего лета в классическом понимании, были лишь его куски.

Более подробный прогноз погоды доступен на странице погоды.