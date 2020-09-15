Москва окажется в «пузыре» полярного холода
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Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил москвичей о резком похолодании к концу недели.
«С метеорологическим летом можно попрощаться, а в ближайшие выходные мы окажемся в «пузыре» холода с температурными показателями градусов на 3–5 ниже, чем положено для сентября», — рассказал он РБК.
Так, 18, 19 и 20 августа в столицу придут ливни и арктическое вторжение. При этом к концу месяца все-таки может появиться «какое-то старое бабье лето», однако температура не превысит +17°С.
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