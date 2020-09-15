В Москве от коронавируса вылечились еще 1086 человек

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в столице от коронавируса вылечились еще 1086 человек. Об этом пишет оперштаб по коронавирусу в Telegram-канале.

«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1086 пациентов», — сказала она.

Вице-мэр отметила, что всего от коронавируса вылечились 231 483 жителей Москвы.

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