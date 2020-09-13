В Минске милиция усиливает наряды в связи с протестами

В Минске увеличивают число нарядов и военнослужащих. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря МВД Ольгу Чемоданову.

«В целях недопущения в Минске противоправных действий со стороны протестующих граждан предпринят комплекс мер», — сказала она.

Представитель МВД уточнила, что правоохранители несут службу в усиленном режиме, увеличено число нарядов и военнослужащих. Кроме того, дополнительно задействована спецтехника.

Чемоданова добавила, что в течение дня будут перекрыты проспекты города.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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