Площадь пожара в многоэтажке в Краснодаре возросла в три раза
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Площадь пожара в жилом доме в Краснодаре возросла до 2500 кв. м., передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Как сообщалось, ранее площадь возгорания составляла 800 кв. м.
В ведомстве рассказали, что из здания было эвакуировано около 300 человек.
Отмечается, что тушением пожара занимается 140 человек, привлечено более 40 единиц специальной техники.
Информации о пострадавших и погибших не поступало.
Ранее сообщалось, что возгорание возникло на мансардном этаже жилого дома в Краснодаре. Здание находится на улице Российская.
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