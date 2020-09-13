Площадь пожара в многоэтажке в Краснодаре возросла в три раза

Площадь пожара в жилом доме в Краснодаре возросла до 2500 кв. м., передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Как сообщалось, ранее площадь возгорания составляла 800 кв. м.

В ведомстве рассказали, что из здания было эвакуировано около 300 человек.

Отмечается, что тушением пожара занимается 140 человек, привлечено более 40 единиц специальной техники.

Информации о пострадавших и погибших не поступало.

Ранее сообщалось, что возгорание возникло на мансардном этаже жилого дома в Краснодаре. Здание находится на улице Российская.

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