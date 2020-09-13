При взрыве в жилом доме в Приморье погиб один человек

При взрыве в жилом доме в селе Вознесенка Хорольского района Приморья погиб один человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) района.

«Есть один погибший, но неизвестно, кто такой», — сказал собеседник агентства.

При этом ТАСС передает, что один человек погиб при обрушении перекрытия в жилом доме в селе Вознесенка.

Ранее глава Хорольского района Приморья Алексей Губайдуллин сообщил, что взрыв в селе Вознесенка случился на втором этаже жилого дома. По его словам, причина взрыва пока не установлена. В настоящее время идет разбор завалов, из дома были эвакуированы 23 жильца.

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