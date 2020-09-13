В РФПИ указали на ошибки в испытаниях зарубежных вакцин от COVID-19

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что ситуация с приостановкой клинических испытаний вакцины от коронавируса нового типа, которую разрабатывает компания AstraZeneca, продемонстрировала ошибочность подхода ряда стран, когда они ориентируются исключительно на новые непроверенные технологии, передает РИА «Новости».

По его словам, целый ряд государств при выборе вакцины ориентируются на такие непроверенные платформы, как «аденовирусный вектор обезьяны или технология мРНК».

Глава РФПИ также отметил, что российская сторона неоднократно предупреждала о потенциальных рисках, которые могут нести новые технологии. Кроме того, Дмитриев указал на наличие хорошо изученной платформы на основе аденовирусных векторов человека, эффективность и безопасность которой была уже доказана. Он отметил, что в США и Западной Европе на проверенную платформу аденовирусных векторов человека приходится только 15% от общего объема закупленных вакцин.

«Данная ситуация ставит под вопрос корректность подхода ряда фармкомпаний, которые полностью перекладывают риски по закупаемым вакцинам на закупающие страны. Россия не будет следовать такому подходу, так как видит безопасность и эффективность аденовирусной платформы человека, включая вакцину Спутник V», — сказал Дмитриев.

12 сентября фармацевтическая компания AstraZeneca сообщила о возобновлении вместе с Оксфордским университетом клинических испытаний вакцины от COVID-19 после приостановки, которая произошла 9 сентября. Тогда у одного из участников исследования в Великобритании были выявлены нежелательные побочные реакции.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— AstraZeneca может возобновить испытания вакцины на следующей неделе

— Вакцину AstraZeneca не успели ввести российским добровольцам

— AstraZeneca возобновила испытания вакцины от коронавируса