На «женском марше» в Минске ОМОН задерживает протестующих

ОМОН начал задерживать участниц «женского марша» в центре Минска. Об этом сообщает РИА «Новости».

Акция проходит на площади Свободы, в ней принимают участие несколько сотен женщин.

Правоохранители призывали протестующих разойтись, однако они не стали подчиняться. После этого ОМОН начал задержания.

Милиция подтвердила задержание участниц «женского марша», их число станет известно.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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