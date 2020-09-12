В России выявили 5 488 новых случаев COVID-19
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В России за прошедший день зафиксировали 5 488 случаев коронавируса. Об этом сообщает оперштаб по коронавирусу в Telegram-канале.
За сутки выздоровели 5 428 человек, скончались 119.
Всего в стране было зафиксировано 1 057 362 случая инфицирования, вылечились 873 535 пациентов, умерли 18 484.
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