В России выявили 5 488 новых случаев COVID-19

В России за прошедший день зафиксировали 5 488 случаев коронавируса. Об этом сообщает оперштаб по коронавирусу в Telegram-канале.

За сутки выздоровели 5 428 человек, скончались 119.

Всего в стране было зафиксировано 1 057 362 случая инфицирования, вылечились 873 535 пациентов, умерли 18 484.

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