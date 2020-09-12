Террористы угрожают Charlie Hebdo новым нападением

Террористическая организация «Аль-Каида» (запрещена в РФ*) угрожает французскому сатирическому журналу Charlie Hebdo новым нападением. Об этом сообщает SITE Intelligence Group — американская компания, которая отслеживает онлайн деятельность организаций-сторонников превосходства белых, а также террористов.

По данным компании, угрозы террористов вызваны повторным выпуском карикатур на исламского пророка Мухаммеда.

Ранее Тегеран осудил повторный выпуск карикатур на исламского пророка Мухаммеда во французской газете Charlie Hebdo, приуроченный к памяти погибших в теракте 2015 года.

7 января 2015 года братья Саид и Шериф Куаши совершили нападение на редакцию Charlie Hebdo в Париже. Они убили 12 человек, в том числе 8 журналистов и художников.

После теракта более миллиона французов вышли на марш против терроризма и цензуры в прессе с табличками «Я — Шарли».

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