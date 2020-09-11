СК Белоруссии возбудил дело в связи с акциями протеста в Минске 6 сентября

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело в связи с акциями протеста в Минске, прошедшими 6 сентября, сообщается на сайте ведомства.

Дело было возбуждено по факту организации и активного участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок в центре Минска, сопряженных с неповиновением требованиям милиции, а также повлекших нарушение работы общественного транспорта, учреждений и организаций, пояснили в СК республики.

Подозреваемыми в совершении данного преступления признаны четверо белорусов в возрасте от 18 до 32 лет. При этом милиция продолжает устанавливать лиц, причастных к случившемуся, добавили в ведомстве.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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