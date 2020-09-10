Помпео заявил о готовности США приложить максимум усилий в ситуации с Навальным

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что американская сторона будет готова приложить максимум усилий для установления виновных в ситуации с Алексеем Навальным. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что мировое сообщество ждет от России привлечения к ответственности виновных в инциденте.

«Мы также приложим максимум усилий с тем, чтобы прийти к заключению в вопросе, кто в этом виновен», — добавил Помпео.

В заключение госсекретарь также сказал, что не будет распространяться о возможных мерах Вашингтона в связи с этой ситуацией. По его словам, в случае принятия соответствующих решений об этом лично заявит американский лидер Дональд Трамп.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ.

В настоящий момент Навальный находится в Германии, его вывели из искусственной комы. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок», но соответствующих доказательств не предоставили.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Россия выразила протест послу Германии из-за ситуации с Навальным

— В МИДе прокомментировали призыв G7 расследовать инцидент с Навальным