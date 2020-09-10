Вакцину AstraZeneca не успели ввести российским добровольцам

Заведующая консультативно-диагностическим отделением НИИ гриппа имени Смородинцева Татьяна Зубкова заявила, что ввести оксфордскую вакцину AstraZeneca никому из россиян не успели. Об этом сообщают «Известия».

По ее словам, клинические испытания планировалось провести на базе 4 исследовательских центров, в них должны были принять участие 100 россиян.

К моменту, когда были выявлены нежелательные эффекты препарата, в России успели провести скрининг и отбор добровольцев.

«И в этот момент к нам прилетело письмо о том, что исследование остановлено», — рассказала Зубкова.

Она добавила, что дальнейшие инструкции по поводу испытаний поступят от AstraZeneca 11 сентября.

Ранее AstraZeneca пришлось прервать клинические испытания препарата, разрабатываемого совместно с Оксфордским университетом, из-за нежелательных эффектов у одного из участников эксперимента.

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