Свыше 20 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

В столичных аэропортах отменили и задержали 25 рейсов, гласят данные сервиса «Яндекс. Расписания».

Так, по состоянию на 0.55 мск, во Внуково отменено четыре вылета.

Кроме того, в Домодедово задержано пять рейсов, а 13 — отменено.

В свою очередь, в Шереметьево задержано три вылета.

Данные о задержках и отменах рейсов в Жуковском не представлены.

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров. С 1 августа РФ восстановила международное авиасообщение с рядом стран.

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