В России за сутки выявили 5099 случаев коронавируса, пишет оперштаб в Telegram.

Больше всего заражений в Москве (695), Санкт-Петербурге (210) и Ростовской области (147). За сутки скончались 122, выздоровели 6 772 человека.

Всего в России заболели 1 035 789, выздоровели 850 049, погибли 17 993 пациента.

Первые два случая коронавируса выявили в России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер президент России объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию, границы закрылись. В мире число зараженных превысило 27 млн, умерли около 900 тысяч человек.

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