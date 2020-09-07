Индия поднялась на второе место в мире по числу случаев COVID-19

Индия оказалась на втором месте в мире по количеству случаев коронавирусной инфекции, всего в стране 4 204 613 заболевших. Об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала пандемии в стране скончались от COVID-19 71 642 человека. При этом излечились от инфекции 3 250 429 пациентов.

По данным минздрава страны, за минувшие сутки выявлено рекордное число инфицированных — свыше 90,8 тысячи человек. В медучреждениях из-за коронавируса остаются 882 тысячи человек.

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