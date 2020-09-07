В Анталье у российских туристов диагностировали COVID-19

В Анталье у восьми российских туристов диагностировали коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление губернатора провинции Эрсина Языджи.

С начала возобновления авиарейсов межуд РФ и Турцией Анталью посетили 336 409 российских граждан.

По словам Языджи, если у туриста есть симптомы болезни, таки как кашель, лихорадка или затрудненное дыхание, его просят отстраниться от других гостей, надеть медицинскую маску и обратиться к медикам.

Врач, в свою очередь, информирует о состоянии пациента отдел инфекционных заболеваний департамента здравоохранения Анталии, который определяет контактировавших с больным лиц и приступает к необходимым процедурам мониторинга.

По его словам, при положительном тесте на COVID-19 заболевший переводится в больницу.

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