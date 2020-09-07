Три человека стали жертвами пожара в квартире в Москве
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При пожаре в квартире в Москве погибли трое человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на столичное МЧС.
Инцидент произошел по адресу: ул. Зеленоград, к. 702 (ЗелАО).
Как рассказали в ведомстве, специалисты обнаружили тела погибших «при проливке и разборке завалов».
Отмечается, что пожар уже потушен.
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