В ООН заявили, что за водоснабжение Крыма отвечает Россия и Украина
Официальный представитель управления Верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл заявила, что за обеспечение Крыма питьевой водой ответственны и Украина, и Россия, передает РИА «Новости».
«Право на безопасную и чистую питьевую воду и санитарию признано Генеральной Ассамблеей ООН в качестве одного из прав человека, необходимых для полноценной жизни и полного осуществления всех прав человека», — сказала Тросселл.
По ее словам, в управлении Верховного комиссара ООН считают, что главную ответственность за поставки воды в Крым несет Россия. При этом Киев в соответствии с международным законодательством обязан «поддерживать осуществление экономических, социальных и культурных прав» жителей полуострова, указала Троссел.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Вода для Крыма: как Поклонская давит на Киев через ООН
— В Крыму пересохли крупные реки
— В Симферополе и его пригородах начинает действовать почасовой график подачи воды