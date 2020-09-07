В ООН заявили, что за водоснабжение Крыма отвечает Россия и Украина

Официальный представитель управления Верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл заявила, что за обеспечение Крыма питьевой водой ответственны и Украина, и Россия, передает РИА «Новости».

«Право на безопасную и чистую питьевую воду и санитарию признано Генеральной Ассамблеей ООН в качестве одного из прав человека, необходимых для полноценной жизни и полного осуществления всех прав человека», — сказала Тросселл.

По ее словам, в управлении Верховного комиссара ООН считают, что главную ответственность за поставки воды в Крым несет Россия. При этом Киев в соответствии с международным законодательством обязан «поддерживать осуществление экономических, социальных и культурных прав» жителей полуострова, указала Троссел.

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