Мэр Владивостока призвал граждан сидеть дома из-за тайфуна «Хайшен»

Мэр Владивостока Олег Гуменюк предложил освободить детей от посещения школ и детских садов во время прохождения тайфуна «Хайшен». Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте городской администрации.

Кроме того, чиновник порекомендовал гражданам сидеть дома во время стихии.

«Если во Владивостоке будет сильный дождь и ветер, то детей из школ и дошкольных учреждений образования необходимо будет отпустить домой», — заявил Гуменюк.

Градоначальник также предложил рассмотреть такую возможность для сотрудников различных предприятий.

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