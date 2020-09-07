Мэр Владивостока призвал граждан сидеть дома из-за тайфуна «Хайшен»
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Мэр Владивостока Олег Гуменюк предложил освободить детей от посещения школ и детских садов во время прохождения тайфуна «Хайшен». Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте городской администрации.
Кроме того, чиновник порекомендовал гражданам сидеть дома во время стихии.
«Если во Владивостоке будет сильный дождь и ветер, то детей из школ и дошкольных учреждений образования необходимо будет отпустить домой», — заявил Гуменюк.
Градоначальник также предложил рассмотреть такую возможность для сотрудников различных предприятий.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— На Приморье движется супертайфун со скоростью ветра 80 м/c
— Новый тайфун движется к Приморью стремительнее прогноза
— В Японии из-за тайфуна без света остались больше 180 тысяч домов