Силовики сняли оцепление на площади Независимости в Минске
Минские силовики сняли оцепление на площади Независимости, сообщает РИА «Новости»
По данным агентства, дежурные сотрудники правоохранительных органов покинули посты и приступили к разбору ограждений.
Ранее сообщалось, что у Дворца независимости в Минске завершилась многотысячная акция протеста.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.
Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.
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