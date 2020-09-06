Сотни белорусов задержаны на протестах
Сотни граждан Белоруссии задержаны в ходе протестов в воскресенье, 6 сентября, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря белорусского МВД Ольгу Чемоданову.
На данный момент точное число задержанных неизвестно, оно будет обнародовано в понедельник, отметила представитель ведомства. Протестующих задерживали за участие в несанкционированных массовых мероприятиях.
Ранее сообщалось, что у Дворца независимости в Минске завершилась многотысячная протестная акция.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.
Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.
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