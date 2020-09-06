У резиденции Лукашенко распылили перцовый газ

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В ходе протестов у Дворца Независимости в Минске, который является резиденцией президента страны Александра Лукашенко, распылен перцовый газ. Об этом сообщает ТАСС.

Газ был применен вблизи оцепления ОМОНа, указано в сообщении. На данный момент информация о том, с какой стороны был распылен газ и по какой причине, отсутствует.

Ранее сообщалось, что многотысячная толпа протестующих подошла к Дворцу независимости, резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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