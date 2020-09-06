В центре Минска закрыли несколько станций метро на фоне протестов
В центре Минска временно закрыли несколько станций метро на вход и на выход для пассажиров на фоне протестов. Об этом сообщает пресс-служба минского метро в Telegram-канале.
Речь идет о станциях «Площадь Ленина», «Октябрьская», «Купаловская», «Площадь Победы», «Площадь Якуба Коласа». Поезда проходят без остановок эти станции.
Отмечается, что входы и выходы из метрополитена закрыты с 12.30 мск.
Ранее сообщалось, что в воскресенье, 6 августа, в 14.00 мск оппозиция планирует начать акцию «Марш единства».
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.
Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.
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