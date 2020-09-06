В России за сутки выявлено 5 195 случаев COVID-19

В России за минувшие сутки выявлено 5 195 случаев COVID-19 в 84 регионах страны, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Таким образом, общее число заболевших за все время пандемии достигло 1 025 505.

Наибольшее число новых случаев коронавируса зарегистрировано в Москве — 620, Санкт-Петербурге — 192 и Подмосковье --167.

За последние сутки подтвержден 61 летальный случай. За весь период в России умерло 17 820 человек.

Выписано по выздоровлению от COVID-19 за прошедшие сутки 2 823 человека. За весь период пандемии выписано по стране 840 949 пациентов.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Заболевание вызывает новый тип коронавируса SARS-CoV-2. 11 марта ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией. В мире число зараженных почти достигло 27 млн, умерли больше 800 тыс. человек.

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