За время пандемии выявлено свыше 27 млн случаев заражения COVID-19

За время пандемии в мире положительный результат анализов на коронавирусную инфекцию получили свыше 27 млн человек. Об этом сообщает портал Worldometers.

При этом от заболевания излечились почти 19,2 млн пациентов. Кроме того, жертвами заболевания стали 882 976 граждан.

Среди активных случаев заболевания, которых насчитывается 7 013 762 человек, в тяжелом состоянии находятся 60 907 пациентов.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

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