На экране в пятигорском парке Победы показали порно
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На большом экране, установленном в парке Победы в Пятигорске, показали порнографические фильмы, сообщает портал kp.ru.
По данным издания, мэрия города подтвердила данный инцидент.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, заявили в городском отделе управления МВД.
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