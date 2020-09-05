Милиция Минска задержала около 30 участников акций за день

В Минске 5 сентября милиция задержала не более 30 участников несанкционированных акций. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь ГУВД Минска Наталья Ганусевич.

«Есть задержанные, их не более 30 человек. Они доставлены в территориальные РУВД. Они принимали участие в несанкционированных акциях под негосударственной символикой. Милиция на это реагировала», — сказала она.

В субботу в Минске проходят акции протестов у нескольких вузов, в них принимают участие преимущественно студенты.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов силовики применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране начались забастовки на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения насилия над протестующими. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов голосования.

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