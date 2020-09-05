В Дагестане мужчина избил краснокнижную птицу железной трубой

Курахский районный суд Дагестана приговорил местного жителя к штрафу в размере 120 тыс. рублей за незаконную ловлю и издевательство над краснокнижным беркутом. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Мужчине были предъявлены обвинения по статьям «Незаконная охота» и «Жестокое обращение с животными». Он признал свою вину и согласился за свои сбережения разместить социальную рекламу о недопустимости издевательств над животными.

«Установлено, что он с использованием капкана отловил беркута, которому в последующем в целях причинения боли и страданий нанес удар металлическим куском трубы», — говорится в сообщении ведомства.

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