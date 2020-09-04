Спасатели нашли блуждавшего в лесу 3 дня мужчину в день его 75-летия

Спасатели Подмосковья нашли пропавшего 1 сентября мужчину в день его 75-летия, передает агентство «Москва».

С сообщением о пропаже отца к спасателям обратился житель Московской области 1 сентября. Для поисков была организована операция, в которой участвовали спасатели Солечногорского муниципального отряда «СолнСпас» и добровольцы организации «Лиза Алерт».

Мужчину обнаружили с помощью квадракоптера в лесу около поселка Поварово.

По данным агентства, пенсионер был слаб, спасатели вынесли его на носилках к уже ожидавшей бригаде скорой помощи.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Ушел за грибами: в лесу Подмосковья пропал олимпийский чемпион

— Пропавшего мальчика нашли живым в Прикамье. Он провел в лесу три дня

— Пропавший в тайге рыбак сам нашел выход из леса через 12 дней