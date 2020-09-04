Мурашко: в России нет достоверных случаев повторного заражения коронавирусом

Глава российского Минздрава Михаил Мурашко заявил, что достоверных данных о повторном заражении COVID-19 в России в настоящее время нет. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Мурашко, в мире пока зафиксирован один такой случай.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Заболевание вызывает новый тип коронавируса SARS-CoV-2. 11 марта ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией. В мире число зараженных почти достигло 26 млн, умерли больше 800 тысяч человек.

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