Один человек погиб и трое пострадали при взрыве в центре Тбилиси, передает Sputnik Грузия.

Ранее сообщалось, что в центре грузинской столицы, у Большого концертного зала (Филармонии), произошел взрыв.

По предварительным данным, рядом с Филармонией, в здании клуба «Дежавю», где проходил ремонт, взорвался кислородный баллон.

Когда на место происшествия приехала скорая помощь, один человек был уже мертв. Пострадали еще трое, один из них, менеджер клуба, находится в тяжелом состоянии.

В настоящее время на месте работают пожарно-спасательные бригады и сотрудники полиции. Улица Костава перекрыта.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В центре Тбилиси произошел взрыв