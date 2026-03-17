Пьяный россиянин ворвался в квартиру к знакомой и избил ее металлическим прутом

В Нижегородской области полиция задержала 56-летнего мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения ворвался в квартиру к знакомой, избил ее металлическим прутом и угрожал расправой. Об этом сообщает ГУ МВД по Нижегородской области.

Инцидент произошел в городе Горбатове Павловского района. Злоумышленник ворвался в квартиру своей 53-летней знакомой с металлическим прутом, наносил удары по телу, ногам и спине, одновременно высказывая угрозы. Он также ударил потерпевшую кулаком.

Испугавшись за свою жизнь, женщина выбежала из квартиры, добежала до соседки и вызвала полицию. Подозреваемого задержали, он признал вину. Возбуждено уголовное дело.

