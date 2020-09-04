МВД Белоруссии зафиксировало около 150 фактов угроз в адрес правоохранителей
МВД Белоруссии сообщило о 150 фактах угроз в отношении сотрудников правоохранительных органов и членов их семей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Отмечается также, что зафиксировано 180 случаев незаконного вброса в СМИ персональных данных правоохранителей.
В ведомстве отметили, что злоумышленники таким способом пытаются помешать сотрудникам полиции осуществлять свою деятельность.
Также в МВД отметили о присутствии «фактора мести».
Полиция уже установила 42 лица, подозреваемых в совершении этих преступлений, в отношении восьми из них возбуждены уголовные дела. Еще 28 человек привлечены к административной ответственности».
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