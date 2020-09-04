МВД Белоруссии зафиксировало около 150 фактов угроз в адрес правоохранителей

МВД Белоруссии сообщило о 150 фактах угроз в отношении сотрудников правоохранительных органов и членов их семей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается также, что зафиксировано 180 случаев незаконного вброса в СМИ персональных данных правоохранителей.

В ведомстве отметили, что злоумышленники таким способом пытаются помешать сотрудникам полиции осуществлять свою деятельность.

Также в МВД отметили о присутствии «фактора мести».

Полиция уже установила 42 лица, подозреваемых в совершении этих преступлений, в отношении восьми из них возбуждены уголовные дела. Еще 28 человек привлечены к административной ответственности».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Белоруссии на протестах 3 сентября задержали 26 человек

— Песков назвал применение силы на протестах в Белоруссии ее внутренним делом

— СК Белоруссии проверяет жалобы на действия правоохранителей на протестах