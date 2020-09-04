Московская духовная академия, главное учебное заведение РПЦ, уходит на карантин из-за коронавируса у ректора академии епископа Звенигородского Феодорита (Тихонова), сообщается на сайте учебного заведения.

«3 сентября руководство Московской духовной академии по согласованию с учебным комитетом и руководством Троице-Сергиевой лавры ввело карантинный режим в академии. Данное решение обусловлено выявлением коронавирусной инфекции у ректора МДА епископа Звенигородского Феодорита», — говорится в пояснении.

В учебном заведении подчеркнули, что болезнь у ректора протекает в легкой форме. Епископ находится на карантине, чтобы не подвергать риску заражения студентов и преподавателей.

Первые два случая коронавируса выявили в России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер президент России объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию, границы закрылись. В мире число зараженных почти превысило 26 млн, умерли больше 850 тысяч человек.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В мире выявлено свыше 26,3 млн случаев заражения COVID-19

— В Бразилии число заболевших COVID-19 перевалило за 4 млн

— Собянин рассказал о естественной иммунизации от COVID у жителей Москвы