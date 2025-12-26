На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Суд оштрафовал юридическую компанию за сделанные ИИ ошибки в документах

Reuters: в США юридическую компанию оштрафовали за использование ИИ с ошибками
true
true
true
close
Shutterstock/FOTODOM

Федеральный судья в Калифорнии наложил санкции на юридическую фирму Hagens Berman Sobol Shapiro после того, как в материалах по делу против платформы OnlyFans были обнаружены ссылки на несуществующие нормы права, сгенерированные искусственным интеллектом, пишет Reuters.

По данным СМИ, окружной судья США Фред Слотер обязал фирму и ее партнера Роберта Кэри выплатить $10 тысяч. Ошибки были выявлены в нескольких меморандумах, поданных в рамках четырех исков, в которых пользователи платформы OnlyFans обвиняли материнскую компанию Fenix International в том, что им приходилось общаться с платными «чат-операторами», выдающими себя за настоящих создателей контента, чтобы стимулировать траты подписчиков.

Судья установил, что часть документов опиралась на «галлюцинированные» правовые ссылки, созданные с помощью ИИ-инструментов, и подчеркнул, что материалы нарушили требование обоснованности аргументов действующим законодательством. В постановлении отмечается: даже если руководство фирмы не знало о происхождении ошибок, оно обязано контролировать работу юристов и поддерживать профессиональные стандарты.

Роберт Кэри заявил, что сама фирма ИИ не применяла, а ошибочные ссылки были внесены внешними сотрудниками без соблюдения корпоративных правил.

Ранее японка вышла замуж за своего парня, созданного искусственным интеллектом.

