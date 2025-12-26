На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Лоб в лоб»: ленинградцы разбились в серьезном ДТП

В Ленобласти автомобили с людьми разбились в жесткой аварии
МЧС России

В Ленинградской области столкнулись два автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал 78.Новости».

«Лобовое столкновение произошло на трассе «Парголово-Огоньки». <…> Авария произошла утром в районе поселка Майнило. <…> Лоб в лоб столкнулись две легковушки, дорога была полностью перекрыта», - говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, что автомобили получили серьезные повреждения: у машин смяты кузова, разбиты капоты, бамперы и стекла, при этом автомобильные детали разлетелись по проезжей части. По данным канала, в результате произошедшего два человека получили травмы, несовместимые с жизнью.

До этого в Москве пять автомобилей разбились в аварии. ДТП произошло на перекрестке улиц Воронежская и Ясеневая. Одна из машин вылетела на газон, сбив стелу с названием района. Очевидцы запечатлели последствия инцидента. На кадрах видно, что на проезжей части стоят автомобили, которые получили повреждения.

Ранее автомобиль с москвичом опрокинулся в Кутузовском тоннеле.

