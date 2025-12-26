Центр Москвы перекрыли для движения транспорта

В Москве временно ограничили движение автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«Движение временно закрыто на Кремлевской набережной, на Большом Каменном мосту», — говорится в публикации.

В Дептрансе водителям посоветовали заранее планировать маршрут.

До этого в Москве машина с человеком перевернулась в Кутузовском тоннеле. Очевидцы запечатлели последствия инцидента. На кадрах видно, как в момент ДТП автомобиль опрокинулся и упал на крышу, транспорт получил повреждения. На место аварии прибыли сотрудники Госавтоинспекции, которые установили все обстоятельства произошедшего. О пострадавших не сообщается.

Кроме того, в Москве пять автомобилей разбились в аварии. ДТП произошло на перекрестке улиц Воронежская и Ясеневая. Одна из машин вылетела на газон, сбив стелу с названием района. Очевидцы запечатлели последствия инцидента. На кадрах видно, что на проезжей части стоят автомобили, которые получили повреждения.

