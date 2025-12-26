Сценарий по размещению контингента Великобритании, Германии, Франции и Турции на территории Украины по окончании вооруженного конфликта совершенно неприемлем для России, и это нужно Киеву для провокации Москвы. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин.

«Если после окончания конфликта на территории Украины будут размещены войска НАТО, то можно будет констатировать, что саму спецоперацию можно было не начинать, так как Украина все равно окажется в зоне влияния Североатлантического альянса. Я бы назвал такой вариант развития событий неофициальным вступлением Киева в НАТО», — сказал политолог.

По его мнению, украинские власти согласны фактически стать «колонией НАТО», чтобы спровоцировать глобальный конфликт альянса с Россией.

«Киев хочет разместить войска НАТО по линии соприкосновения, чтобы не только следить за соблюдением режима прекращения огня, но и чтобы получить возможность организовывать провокации. Данный сценарий — самый худший для России, потому что в таком случае начало нового конфликта станет всего лишь вопросом времени», — заключил Блохин.

Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что Великобритания, Франция, Германия и Турция выразили готовность к размещению своих миротворческих контингентов на территории Украины по окончании вооруженного конфликта.

«Возникает вопрос, кто будет финансировать все? Кто будет присутствовать для того, чтобы интегрировать все в единую систему, и кто будет модерировать процессы сдерживания России?» — сказал советник офиса украинского лидера.

