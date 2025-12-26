Елена Товстик написала бывшему мужу письмо кровью

Предприниматель Роман Товстик заявил в интервью на YouTube-канале «Осторожно, Собчак», что бывшая супруга Елена в период расставания написала ему письмо кровью.

Он продемонстрировал Собчак фотографию письма, в котором написано «Я тебя люблю, жить без тебя не могу. Моя кровь».

«Я зашел в дом, и на полу в ее комнате лежала фотография — написанное письмо и наша с Полиной фотография. Я сперва подумал, что это краска», — делится Товстик.

Сперва, рассказал Товстик, он подумал, что письмо написала дочь Аня, которая любит экспериментировать с красками. Сейчас он также не исключает, что это была краска.

«Я экспертизу не брал, может быть, это вообще не кровь, но выглядит как кровь», — заключил он.

Новая партнерша Товстика, бывшая супруга телеведущего Дмитрий Диброва Полина в том же интервью заявила, что Елена Товстик угрожала навредить себе, если где-то увидит бывшего мужа вместе с Дибровой. Она призвала близких Товстик помочь многодетной матери и найти для нее специалиста.

Ранее Роман Товстик вернул бывшей жене кофемашину после скандала.