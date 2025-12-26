На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Рябков заявил об отсутствии дискомфорта из-за оборванных связей с Европой

Рябков: Россия не испытывает дискомфорта в связи с отсутствием диалога с Европой
true
true
true
close
Shatokhina Natalia/Global Look Press

Россия не испытывает дискомфорта в связи с отсутствием диалога с Европой на высшем уровне и не намерена ни за кем гоняться. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в эфире программы «60 минут», передает ТАСС.

«Если речь идет о контактах на высшем уровне, на политическом уровне, конечно, мы сейчас имеем по вине наших противников длительную паузу, но мы не испытываем от этого дискомфорта», — сказал он.

Как отметил Рябков, российская сторона не может «гоняться за ними» и упрашивать их о налаживании контактов. Замглавы МИД подчеркнул, что такие действия были бы несолидными, недостойными и излишними.

До этого сенатор Алексей Пушков заявил, что европейские политики выступают против возобновления диалога с Россией, потому что они настроены на «долгий и глубокий конфликт».

По его словам, европейские политики в большинстве своем не поддержали призыв президента Франции Эммануэля Макрона, который предложил возобновить контакты с президентом России Владимиром Путиным. Некоторые из этих политиков «все еще выжидают, как поведет себя Трамп» и «не развернется» ли он навстречу европейской «партии войны», написал сенатор.

Ранее в США рассказали, что может привести к нормализации отношений России и Европы.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
В чем разница между сахарозаменителями и подсластителями и действительно ли они так безопасны и полезны
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами