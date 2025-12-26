Рябков: Россия не испытывает дискомфорта в связи с отсутствием диалога с Европой

Россия не испытывает дискомфорта в связи с отсутствием диалога с Европой на высшем уровне и не намерена ни за кем гоняться. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в эфире программы «60 минут», передает ТАСС.

«Если речь идет о контактах на высшем уровне, на политическом уровне, конечно, мы сейчас имеем по вине наших противников длительную паузу, но мы не испытываем от этого дискомфорта», — сказал он.

Как отметил Рябков, российская сторона не может «гоняться за ними» и упрашивать их о налаживании контактов. Замглавы МИД подчеркнул, что такие действия были бы несолидными, недостойными и излишними.

До этого сенатор Алексей Пушков заявил, что европейские политики выступают против возобновления диалога с Россией, потому что они настроены на «долгий и глубокий конфликт».

По его словам, европейские политики в большинстве своем не поддержали призыв президента Франции Эммануэля Макрона, который предложил возобновить контакты с президентом России Владимиром Путиным. Некоторые из этих политиков «все еще выжидают, как поведет себя Трамп» и «не развернется» ли он навстречу европейской «партии войны», написал сенатор.

