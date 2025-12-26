В Башкирии внук ограбил бабушку и попал под суд

В Башкирии внука осудили за кражу у бабушки 1,8 млн рублей, женщина получила выплату за сына-бойца СВО. Об этом сообщает прокуратура республики.

По данным следствия, внук узнал, что на банковском счете 67-летней бабушки находится значительная сумма. Молодой человек решил их похитить. Получив доступ к мобильному приложению банка, установленному на телефоне пенсионерки, он в течение трех месяцев переводил деньги с ее счета на свой.

В общей сложности злоумышленник присвоил 1,8 млн рулей. Пожилая женщина длительное время не подозревала о пропаже денег. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело.

Приговором суда ему назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. Суд также удовлетворил требования прокурора и взыскал с осужденного полную сумму причиненного ущерба в пользу потерпевшей бабушки.

Ранее россиянин украл у сестры сейф и потратил деньги на подарки для девушки.