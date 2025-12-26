На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Над Крымом за пять часов уничтожили 16 беспилотников

Минобороны: силы ПВО за утро сбили 17 дронов ВСУ над Крымом и Черным морем
true
true
true
close
Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Дежурные средства противовоздушной обороны за утро 26 декабря уничтожили 17 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, столько беспилотников сбили в период с 8:00 до 13:00 мск. 16 дронов были сбиты над территорией Республики Крым, еще один — над акваторией Черного моря.

В ночь на 26 декабря силы ПВО перехватили и уничтожили 77 украинских дронов над территорией РФ. Единичные цели нейтрализовали над акваторией Азовского моря, а также в Воронежской области. В Белгородской области сбили два дрона, над акваторией Черного моря и в столичном регионе — по три.

По пять беспилотников ликвидировали в Крыму и Калужской области, 23 — в Ростовской области. Больше всего БПЛА — 34 — уничтожили в воздушном пространстве Волгоградской области.

Накануне 25 декабря беспилотник атаковал город Грайворон Белгородской области, целью БПЛА стал автомобиль. Пострадали два человека, в том числе ребенок.

Ранее в Белгородской области в результате атаки БПЛА пострадал боец подразделения «Орлан».

