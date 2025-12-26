На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Журналисты назвали 2025 год катастрофой для Евросоюза

Politico высмеяла европейских лидеров, назвав 2025 год катастрофой для Евросоюза
true
true
true
close
Global Look Press

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен так же популярна, как ненужная инвазивная операция, президент США Дональд Трамп доминирует в политике, как медведь в отделе с медом в супермаркете, а в целом 2025 год для Европы был катастрофическим. Об этом говорится в юмористической колонке европейского издания Politico.

«Ну спасибо тебе, 2025-й год. Полная катастрофа, а не год. Большинство из нас мечтали бы оказаться на месте Суни Уильямс или Бутча Уилмора», — пишет Politico, указывая на ситуацию с американскими астронавтами, которые планировали провести на орбите лишь десять дней, но в итоге оказались вынуждены оставаться в космосе почти 10 месяцев.

Согласно материалу, уходящий год выдался для Европы необычным. Авторы указывают, что в Германии на смену Олафу Шольцу, которого они описывают как «самого Капитана Харизму», пришел Фридрих Мерц — политик, внешность которого, по их выражению, будто бы передает недовольство человеком, занявшим его парковочное место после долгого ожидания.

Подчеркивается также, что Италия и Франция словно поменялись ролями: Италия стала демонстрировать стабильность, тогда как Франция превратилась, по мнению авторов, в изысканный, вручную созданный хаос, где пост премьера успели занять «так много людей».

Ранее в США рассказали, кто должен обеспечить безопасность Европы.

