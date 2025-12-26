Журналисты назвали 2025 год катастрофой для Евросоюза

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен так же популярна, как ненужная инвазивная операция, президент США Дональд Трамп доминирует в политике, как медведь в отделе с медом в супермаркете, а в целом 2025 год для Европы был катастрофическим. Об этом говорится в юмористической колонке европейского издания Politico.

«Ну спасибо тебе, 2025-й год. Полная катастрофа, а не год. Большинство из нас мечтали бы оказаться на месте Суни Уильямс или Бутча Уилмора», — пишет Politico, указывая на ситуацию с американскими астронавтами, которые планировали провести на орбите лишь десять дней, но в итоге оказались вынуждены оставаться в космосе почти 10 месяцев.

Согласно материалу, уходящий год выдался для Европы необычным. Авторы указывают, что в Германии на смену Олафу Шольцу, которого они описывают как «самого Капитана Харизму», пришел Фридрих Мерц — политик, внешность которого, по их выражению, будто бы передает недовольство человеком, занявшим его парковочное место после долгого ожидания.

Подчеркивается также, что Италия и Франция словно поменялись ролями: Италия стала демонстрировать стабильность, тогда как Франция превратилась, по мнению авторов, в изысканный, вручную созданный хаос, где пост премьера успели занять «так много людей».

