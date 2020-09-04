Американский ученый предсказал сокращение населения России к концу века

Население России к концу века сократится на 40 миллионов человек, пишет РИА «Новости» со ссылкой на одного из авторов глобального научного прогноза по численности населения Земли директора Университета здоровья населения штата Вашингтон профессора Али Мокдада.

Как сказал ученый, в России будет уменьшаться рождаемость.

«Старшие поколения будут умирать, и у вас будет меньше молодых поколений», — приводятся слова Мокдада.

Он отметил, что в России также наблюдается мировая тенденция: повышение образованности среди женщин, а чем более образованна женщина, тем позже, как правило, она становится матерью.

Мокдад подчеркнул, что коронавирус, как и любое «национальное стихийное бедствие», может повлиять на прогнозы.Тем не менее, изменения вряд ли будут значительными, потому что жертвами вируса становятся люди старшего возраста, которые уже не могут иметь детей.

Ученый заключил, что России нужно поощрять семьи к рождению большего числа детей или привлекать мигрантов, чтобы преодолеть будущий дефицит рабочей силы.

Прогноз подготовили эксперты Института измерений и оценки в сфере здравоохранения и Университета здоровья населения штата Вашингтон. Исследование охватывает 195 стран.

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