В мире выявлено свыше 26,3 млн случаев заражения COVID-19

Положительный результат анализов на новый тип коронавируса COVID-19 получили 26,3 млн человек в мире. Об этом свидетельствуют данные портала Worldometers.

При этом число летальных исходов достигло отметки в 870 646 пациентов. кроме того, от заболевания излечились свыше 18,5 млн граждан.

Среди активных случаев заболевания, которых насчитывается 6 931 907 человек, в тяжелом состоянии находятся 60 737 пациентов.

Первые два случая коронавируса выявили в России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер президент России объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию, границы закрылись. В мире число зараженных достигло 18 млн, умерли больше 700 тысяч человек.

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