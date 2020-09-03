Маленький ребенок выпал из окна многоэтажки на западе Москвы
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Московская прокуратура начала проверку после падения годовалого ребенка из окна столичной многоэтажки на улице 50-летия Октября. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Прокуратура Москвы организовала проверку по факту падения малолетнего ребенка из окна многоэтажного дома на западе столицы», — сообщили в прокуратуре.
Отмечается, что малыш выпал из окна шестого этажа и был доставлен в больницу. Его состояние не уточняется. Родителей ребенка в тот день не было дома, за ним присматривала девятилетняя сестра.
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