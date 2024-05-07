Российские военные уничтожили штаб ВСУ

Российские военные нанесли удар по штабу Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время совещания в Харьковской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Фронтовая птичка».

Отмечается, что штаб обнаружили в населенном пункте Липцы: в лесопосадке заметили два автомобиля, позже подъехали еще две машины. Всего в штабе в момент удара было порядка 16 офицеров ВСУ.

Российские военные атаковали с помощью гаубицы 2А65 «Мста-Б» и пушки 2А36 «Гиацинт-Б». После прилета на месте сбора начался пожар. Информация о потерях личного состава уточняется.

7 мая сообщалось, что Вооруженные силы России за сутки ударили по цеху производства твердого ракетного топлива, складам горючего и военно-техническому имуществу ВСУ.

До этого координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские военные нанесли удар по солдатам ВСУ в селе Гремяч Черниговской области, прибывшим на место в рамках ротации личного состава.

По его словам, ракетный удар был нанесен 6 мая. Он уточнил, что представителям подполья поступали сведения, что в Гремяч прибыла тяжелая военная техника.

Ранее экс-полковник СБУ рассказал, как Россия ищет слабые места украинской армии.